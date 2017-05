Fußball | Waldhof Mannheim Zurück in den Profifußball

Am Mittwochabend trifft der SV Waldhof Mannheim im Relegations-Rückspiel auf den SV Meppen. Das Hinspiel in Mannheim endete 0:0 - für den Aufstieg könnte ein Treffer reichen.

Zweifel am ersehnten Aufstieg in die 3. Liga will der SV Waldhof Mannheim gar nicht erst aufkommen lassen. "Wir werden als Sieger vom Platz gehen", kündigte Angreifer Benedikt Koep vor dem Relegations-Rückspiel beim SV Meppen an diesem Mittwoch (ab 19 Uhr im Livestream auf swr.de) an. Bereits beim 0:0 im Hinspiel habe man gesehen, "dass wir das bessere Team sind", sagte der Vize-Kapitän. Ein Treffer war den Badenern aufgrund ihrer schlechten Chancenverwertung allerdings nicht gelungen.