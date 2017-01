Fußball | VfB Stuttgart Wolf: "Wir haben noch ein Brett vor uns"

Es geht wieder rund beim VfB Stuttgart. Seit Mittwoch befinden sich die Zweitliga-Profis auf dem Prüfstand. Zweitägige Leistungstests standen an, am Freitag ging es erstmals auf den Rasen.

Sie werden derzeit auf Herz und Nieren geprüft. Oberkörperfrei und mit furchterregender Maske auf dem Gesicht stiegen Simon Terodde, Timo Baumgartl und die anderen Jungs des VfB Stuttgart am Mittwoch in der Praxis der VfB-Vereinsärzte zunächst aufs Laufband. Mit verschiedenen Tempostufen wurde per Laktattest die Grundlagenausdauer getestet.

Mit dabei war auch der bislang einzige Winter-Neuzugang Julian Green. Der Offensivspieler wurde vom Deutschen Meister FC Bayern München geholt und ist im Angriff variabel einsetzbar. Der 21jährige US-Nationalspieler unterschrieb beim VfB einen Vertrag bis 2019. In dieser Saison kam Green beim FC Bayern in zwei DFB-Pokalspielen zum Einsatz.

0:16 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart "Ich will Tore schießen" - Julian Green über seinen fußballerischen Stärken, die den VfB in Zukunft weiterbringen sollen.

Sama und Besuschkow sind weg

Nicht mehr mit dabei ist dagegen Stephen Sama. Der Verteidiger wechselte zur SpVgg Greuther Fürth. Außerdem unterzeichnete der 19-jährige Youngster Max Besuschkow einen Vertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Besuschkow hatte zuletzt für die zweite Mannschaft des VfB in der Regionalliga gespielt. Als mögliche Abgänge werden auch Verteidiger Philip Heise und Stürmer Boris Tashchy gehandelt. Die Zukunft des Rumänen Alexandru Maxim ist derzeit auch noch unklar.

Gesucht wird noch ein Innenverteidiger

Verstärken wollen sich die Schwaben vornehmlich noch im zentralen Abwehrbereich. Der in verschiedenen Medien gehandelte, lange verletzte Bayern-Nationalspieler Holger Badstuber hat einen Wechsel in die zweite Liga angeblich abgelehnt.

Trainer Hannes Wolf weiß, dass die Mannschaft in der Rückrunde noch "ein Brett vor sich hat" und will deshalb viel Arbeit in die Vorbereitung stecken. Das Ziel ist klar: Wiederaufstieg.

0:27 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart Wolfs Wunsch für Rückrunde - Trainer Hannes Wolf will mit seiner Mannschaft für den Traum des Wiederaufstiegs kämpfen.