Fußball | VfB Stuttgart Terodde - Gutes Geld, guter Typ

Erst das 1:0 per Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff - inklusive Schnuller-Jubel. Das war "für meine Tochter Milla, die ein Jahr alt geworden ist", sagte Terodde. Danach dann der Seitfallzieher zum 2:1 kurz vor Schluss. Nebenbei hat er mit seinem Doppelpack auch die Führung in der Torschützenliste eingeheimst. "Heute hat Simon Terodde den Ausschlag gegeben", so Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier nach dem glücklichen Sieg des VfB. Es waren die Saisontore 13 und 14 des 28-Jährigen. Nur der Ex-Nürnberger Guido Burgstaller, inzwischen zum FC Schalke 04 in die Bundesliga gewechselt, kommt auf ebenso viele Treffer.