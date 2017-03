Fußball | VfB Stuttgart "Noch sind 33 Punkte zu vergeben"

Auch die Trennung von Weltmeister Kevin Großkreutz hat den VfB Stuttgart nicht von seinem direkten Weg zum sofortigen Wiederaufstieg abgebracht. Sogar in Unterzahl erkämpfte der Tabellenführer ein 1:1 beim Herbstmeister Eintracht Braunschweig.

Der VfB Stuttgart hat sich in Unterzahl ein 1:1 gegen Braunschweig erkämpft

Der Urschrei von "Maskenmann" und Torjäger Simon Terodde nach dem Abpfiff war bis in die oberste Tribünenreihe zu hören, während Hannes Wolf ein leises Lächeln auf sein Gesicht zauberte. Das Ballyhoo um die Trennung von Weltmeister Kevin Großkreutz, eine 49-minütige Unterzahl - all das steckte der VfB Stuttgart beim 1:1 (1:1) beim Herbstmeister Eintracht Braunschweig mit Kampfgeist und Leidenschaft weg.

"In dieser schwierigen Situation nicht zu verlieren, war dann fast schon ein Gewinn", sagte der Coach der Schwaben. Fünf Siege in Folge hatte seine Truppe in den vergangenen Wochen eingefahren, da konnte sich der Spitzenreiter das Remis beim Verfolger locker leisten.