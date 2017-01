Fußball | VfB Stuttgart Nicht nur vom Aufstieg sprechen

Der VfB Stuttgart ist vor der Winterpause in ein kleines Zwischentief gerutscht. Viele Fans glauben dennoch, dass Trainer Hannes Wolf der Richtige ist, um die Schwaben zurück in die Bundesliga zu führen.

Seit dreieinhalb Monaten ist Hannes Wolf der neue Trainer des VfB Stuttgart

"Aufsteigen, Aufsteigen, Aufsteigen - das ist natürlich unser Ziel. Aber es nützt nichts, den ganzen Tag vom Aufstieg zu sprechen und dabei das nächste Spiel aus dem Fokus zu verlieren." Mit diesem Mantra ist Hannes Wolf in seine ersten Wochen beim VfB gestartet. Seither ist viel passiert. Mit Wolf holte die Schwaben sechs Siege in elf Ligaspielen, dazu zwei Unentschieden. Beudetet: Relegationsplatz zum Start in die Rückrunde.

Einen bitteren Nachgeschmack haben allerdings die letzten beiden Spiele der Hinrunde hinterlassen. Zuhause gegen Hannover verlor der VfB 1:2, eine Woche später in Würzburg 0:3. "Wir hatten die Chance auf eine hervorragende Vorrunde", sagte Wolf der Stuttgarter Zeitung, "die wir nicht genutzt haben. Das war sehr schade und hat mich lange beschäftigt. Nach einigen Tagen konnte ich aber auch sehen, dass die 32 Punkte, die wir haben, gute Möglichkeiten bieten, am Ende den Aufstieg zu schaffen."

Die To-Do-Liste ist lang

Hannes Wolf fordert von seiner Mannschaft 2017 viel ein

In der Winterpause hat Wolf nun zum ersten Mal die Möglichkeit, intensiv mit seiner Mannschaft für das Ziel Aufstieg zu arbeiten. Seit sechs Tagen läuft die Vorbereitung. Am Freitag fliegen die Schwaben in das einwöchige Trainingslager nach Lagos. In der portugiesischen Sonne will Wolf "die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde legen" und an den Schwächen seiner Mannschaft arbeiten.

Und die Liste mit den gewünschten Verbesserungen ist gar nicht mal so kurz: "Unser Spiel könnte noch dominanter sein, noch passsicherer. Wir wollen Fehler abstellen, die zu Gegentoren geführt haben, wir wollen einen Tick schneller und athletisch stärker werden", sagte Wolf in der Stuttgarter Zeitung.

Ob der 35-Jährige in seiner ersten Saison als Cheftrainer einer Profimannschaft nun wirklich das Zeug hat, die hohen Erwartungen im VfB-Umfeld zu erfüllen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Am 29. Januar startet der VfB mit dem Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli in die Rückrunde.