Fußball | VfB Stuttgart Neustart für Daniel Ginczek

Daniel Ginczek absolviert nach langer Verletzungspause mal wieder ein Trainingslager. In Lagos will er die Grundlagen schaffen, um wieder ganz vorne angreifen zu können.

Daniel Ginczek möchte künftig wieder auf dem Platz die Richtung vorgeben.

Auf seine persönliche Ziele angesprochen, ist die Antwort für Ginczek schnell klar: gesund bleiben. Zwei Kreuzbandrisse und ein Bandscheibenvorfall gehen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Doch bevor er wieder eine Alternative für Trainer Hannes Wolf darstellen kann, muss er zunächst seine Konditionsdefizite aufholen. Im portugiesischen Lagos wird die Mannschaft die nächsten sieben Tage gemeinsam verbringen. Ginczek wird dann wieder alle Einheiten voll mitmachen können.

"Für mich ist es das erste Trainingslager seit eineinhalb Jahren, weshalb ich sehr gespannt bin. Wichtig ist, mal eine Woche mit den Jungs rund um die Uhr zusammen zu sein. Man kann nochmal individueller arbeiten, weil man einfach öfters trainiert als in der Heimat."

Schwerer Anfang beim VfB

Bereits der Start beim VfB in der Saison 2014/2015 stand für Ginczek unter keinem guten Stern. Er zog sich einen Kreuzbandriss zu und musste bis zum 12. Spieltag warten, ehe er sein Debüt gegen Augsburg feierte. Es folgte eine längere verletzungsfreie Phase und einige positive Momente. Sein Siegtreffer gegen Paderborn am letzten Spieltag sicherte dem VfB den Klassenerhalt.

Doch ein Jahr später war der gebürtige Arnsberger in der entscheidenden Phase der Saison wieder verletzt. Ginczeks Fehlen auf dem Platz sorgte für Stuttgarter Harmlosigkeit im Sturm. Und so fehlten am Ende die nötigen Tore um den Klassenerhalt erneut in "letzter Sekunde" zu schaffen. Insgesamt hat er seit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart lediglich 27 Spiele in der Bundesliga und der 2. Bundesliga absolviert.

Konkurrenz im Sturm ist groß

In der Hinrunde kam der 25-Jährige nun wegen Verletzungen und seines Trainingsrückstands gerade einmal auf 17 Spielminuten. Viel zu wenig Spielzeit für seine persönlichen Ansprüche. Hinzu kam, dass Neuzugang Simon Terodde vom VfL Bochum mit seinen elf Toren in der 2. Bundesliga dafür sorgte, dass Ginczek etwas in Vergessenheit geriet. Mit dem Transfer von Neuzugang Julian Green ist zudem die Konkurrenz auf seiner Position des Mittelstürmers noch einmal größer geworden.

Der verletzungsanfällige Stürmer wird sich strecken müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Doch die letzten beiden Niederlagen gegen Hannover und Würzburg haben gezeigt, dass bei den Stuttgartern noch nicht alles optimal läuft. Ginczek kann sich also berechtigte Hoffnungen machen, dass er in der Rückrunde gebraucht wird. Am besten schon im ersten Spiel gegen seinen Ex-Club St. Pauli.