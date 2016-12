Fußball | VfB Stuttgart Leise kriselt der VfB

"Wir wollen alles reinlegen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen", hatte VfB-Trainer Hannes Wolf vor der Partie in Würzburg noch angekündigt. Nun müssen die Stuttgarter nach der zweiten Niederlage in Folge, die Weihnachtspause allerdings zur Frustbewältigung nutzen. Schindelmeiser sieht sogar die Rückkehr des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga in Gefahr und hat am Montag angekündigt, personelle Veränderungen in der Winterpause vorzunehmen.