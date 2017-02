Fußball | VfB Stuttgart Kein Grund zur Zufriedenheit

Der VfB Stuttgart hat 2017 noch nicht verloren. Dennoch sieht Trainer Hannes Wolf keinen Grund für Zufriedenheit in seinem Kader. Die einzig schlechte Nachricht ist, dass Kevin Großkreutz gegen Kaiserslautern wegen einer Knöchelverletzung ausfällt.

Der Knöchel von Kevin Großkreutz zwickt schon seit zwei Wochen, doch jetzt sind die Entzündung und die Schmerzen zu groß, um im Heimspiel gegen Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr) auflaufen zu können. Dann verteidigt auf der rechten Seite eben ein anderer. Wer das sein wird, hat Hannes Wolf natürlich noch nicht verraten. Er kann in Sachen Ersatz aus dem Vollen schöpfen. Genau das sei die Stärke des VfB im Moment. Daher schleiche sich beim Tabellenführer auch keine Zufriedenheit ein.

"Da ist so viel Druck in der Sache, dass es sich keiner leisten kann sich zurückzulehnen", analysiert der Trainer die Situation.

Gerade die vier erfolgreichen Spiele in diesem Jahr dienen dem Trainer als Beispiel, dass der Erfolg in der 2. Liga hart erkämpft werden muss. "Alle vier Spiele waren extrem knapp, die haben wir ganz spät und mit einer riesen Willensleistung für uns entschieden, deshalb hat keiner den Eindruck, dass das einfach wird und wir am Sonntag ein bisschen kicken und dann 3:0 gewinnen."