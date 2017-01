Fußball | VfB Stuttgart Hannes Wolf - Jung und ein bisschen wild

Das zeigt er immer wieder an der Seitenlinie. Wolf hält es nicht lange auf seinem Stuhl. Stattdessen wandert er zumeist an der Seitenlinie entlang, gestikuliert wild herum, versucht zu korrigieren, schreit, motiviert.

In seiner aktiven Zeit war Hannes Wolf Stürmer. Für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg machte er 36 Spiele in der Oberliga, schoss dabei elf Tore. Der Sprung zu den Profis blieb ihm verwehrt. Auch weil ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber lange ausbremste. Stattdessen ging Wolf studieren: Diplom-Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum. Nebenbei spielte er in unterklassigen Ligen und wurde bald Spielertrainer beim ASC 09 Dortmund.