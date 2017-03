Fußball | VfB Stuttgart Hannes Wolf: "Ich bin sehr zufrieden"

Ich bin sehr zufrieden, weil wir top ins Spiel gekommen sind. Wir haben gleich den ersten Fehler genutzt, um in Führung zu gehen und waren voll da. Wir haben uns dann leider verloren, haben aufgehört zu kicken und haben Fehler gemacht. Was die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, fand ich aber fantastisch. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft.

Man muss ja das Spiel sehen. Es war schwer so lange in Unterzahl zu spielen. Insofern überwiegt klar die Freude, über das was wir hinten raus gemacht haben. Deswegen ignorieren wir aber nicht die Phasen, die überhaupt nicht gut waren. Das war so ab Mitte der ersten Halbzeit bis zur Pause. Da war es wirklich schwierig.