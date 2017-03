Fußball | VfB Stuttgart Großkreutz will nach Faustschlag Anzeige erstatten

Kevin Großkreutz, Profi von Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart, kann nach seiner Verletzung bei einer Schlägerei das Krankenhaus am Mittwoch verlassen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte er bei einer Auseinandersetzung in der Stuttgarter Innenstadt eine Kopfverletzung erlitten.

Der Verteidiger von Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart wird am Mittwoch das Krankenhaus verlassen können, teilte sein Club am Mittwoch mit. Großkreutz werde gegen den Täter, der ihn geschlagen haben soll, Anzeige erstatten. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Fußball-Weltmeister von 2014 in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst in der Stuttgarter Nobel-Diskothek "Perkins Park" gesehen worden sein.