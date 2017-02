Fußball | VfB Stuttgart Großkreutz durch Faustschlag verletzt

Kevin Großkreutz, Profi von Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart, musste nach einer Schlägerei in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht werden.

Dort muss der Verteidiger von Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart wohl noch bis Mittwoch bleiben, teilte sein Club am frühen Abend mit. Großkreutz werde Anzeige erstatten. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Fußball-Weltmeister von 2014 in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Stuttgarter Nobel-Diskothek "Perkins Park" gesehen worden sein.