Fußball | VfB Stuttgart Aufstieg oder nix

Nach elf Trainern in zehn Jahren sollte beim VfB Stuttgart alles ruhiger und erfolgreicher laufen. Doch zu Saison-Beginn war beim Absteiger zunächst erstmal wieder Chaos angesagt: Nach einem Streit mit Jan Schindelmeiser trat Trainer Jos Luhukay bereits nach dem vierten Spieltag auf eigenen Wunsch zurück. Der VfB musste erneut den Reset-Knopf drücken – und bewies Mut: Mit Hannes Wolf holte man bei den Schwaben nicht nur einen Nobody, sondern auch den Erfolg.

Mit Hannes Wolf holte Sportdirektor Jan Schindelmeiser einen Trainer, der die Eigenschaften jung, modern und eloquent in sich vereint. Von ehemaligen Mainzer Trainer Jürgen Klopp entdeckt, entwickelte sich der 35-Jährige in der Nachwuchs-Abteilung von Borussia Dortmund zum Erfolgsgaranten: Mit der U-17 und der U-19 holte Wolf die Deutsche Meisterschaft. Auch den VfB Stuttgart brachte er in die Spur – und die Neuzugänge in die Startelf: Takuma Asano, Calros Mané, und Benjamin Pavard integrierte der Trainer ins Mannschaftsgefüge und bewies damit sein Händchen für junge Spieler - im Gegensatz zu Jos Luhukay, der das Trio noch nicht für zweitliga-reif hielt.