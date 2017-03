Fußball | U21-Länderspiel In Stuttgart treffen sich die Turnier-Favoriten

Mit einem guten Gefühl wollen sich Trainer Stefan Kuntz und seine U21-Junioren Richtung EM verabschieden. Der Formcheck gegen Portugal in Stuttgart ist das letzte Länderspiel vor dem Turnier im Sommer.

Auch gegen Portugal will die deutsche U21-Nationalmannschaft wieder glänzen

Letzter Test, letzte Experimente - und eine gute Empfehlungschance: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will nach dem Sieg gegen England auch den zweiten Formcheck im EM-Jahr erfolgreich gestalten. Drei Monate vor dem Ernstfall bei der Europameisterschaft in Polen strebt Trainer Stefan Kuntz im Duell zweier Turnier-Favoriten in Stuttgart gegen Portugal einen Erfolg an. Das 1:0 gegen England verleiht dem Team dafür natürlich Rückenwind.

Das Spiel wird ein richtiger Härtetest. Denn wie die DFB-Elf, haben sich die Portugiesen ohne Niederlage für die Endrunde qualifiziert. Die WM 2018 mit der A-Nationalmannschaft ist das übergeordnete Ziel aller Kuntz-Kicker. Doch bereits in diesem Sommer strebt der DFB Erfolge an - mit der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw beim Confed-Cup in Russland und bei der U21-EM.

U21 auf Titel-Jagd

Die Junioren etwa würden sich selbstverständlich rasend gerne, wie 2009 die goldene Generation um die späteren Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil & Co, wieder zum Europameister krönen. "Das hängt ein bisschen davon ab, mit welchen Kadern die einzelnen Länder zur EM kommen können", sagte Kuntz. "Außer uns muss nur Portugal auch beim Confed-Cup ran und wird wahrscheinlich ein paar Jungs nach oben abstellen", erklärte Kuntz im SWR.

Der Test im Stadion des Regionalligisten Stuttgarter Kickers, in dem die Nationalspieler seit Sonntag trainieren, hat daher für beide Titel-Kandidaten besonderen Stellenwert. "Portugal ist immer gut", meinte der Hoffenheimer Nadiem Amiri, Torschütze gegen England. Bei der EM 2015 gab es im Halbfinale ein 0:5-Debakel für das DFB-Team gegen Portugal. Bei Olympia fertigten die Deutschen den Gegner dann im Viertelfinale mit 4:0 ab.

Südwesten gut vertreten

Torwart Julian Pollersbeck wird dann nicht mehr dabei sein. Der Torhüter des 1. FC Kaiserslautern hat einen Trauerfall in der Familie. Dennoch hat Kuntz keinen Torhüter nachnominiert. Gegen Portugal will der 54-Jährige noch ein paar taktische Varianten testen. Dazu können sich die Hochbegabten beider Auswahl-Mannschaften letztmals vor dem Turniersommer in einem Länderspiel für höhere Aufgaben empfehlen. Vielleicht auch für die anderen Spieler im Kader aus dem Südwesten wie Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Marc-Oliver Kempf, Maximilian Philipp, Jannik Haberer (alle drei SC Freiburg), Jeremy Toljan und Nadiem Amiri (beide 1899 Hoffenheim) und Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05) oder das Stuttgarter Eigengewächs Odisseas Vlachodimos, der mittlerweile bei Panathinaikos Athen kickt.

Beim Nachwuchsturnier im Sommer, das für die DFB-Elf am 18. Juni in Tychy gegen Tschechien beginnt, braucht Kuntz eine schlagkräftige und am besten auch eingespielte Truppe. Denn schon eine Niederlage könnte in der Vierergruppe bereits das Aus bedeuten, denn nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite kommen weiter. "Die Mannschaft muss von Anfang an parat und bereit sein", forderte Kuntz, "und da habe ich ein gutes Gefühl." Der Test gegen Portugal soll dieses Gefühl verstärken.