Fußball | Transfermarkt Fix! Süle und Rudy wechseln nach München

"Auf der anderen Seite ist es aber auch eine grandiose Auszeichnung für unsere Arbeit hier in Hoffenheim", betonte er in einer Pressemitteilung des Vereins. Sowohl Sebastian Rudy als auch Niklas Süle reiften bei der TSG nicht nur zu überdurchschnittlichen Bundesliga-Kräften, sondern wurden auch zu Nationalspielern. Dabei ging Niklas Süle als erstes TSG-Talent den Weg aus der achtzehn99Akademie bis in die Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeiten, die man uns geboten und das Vertrauen, das man uns bei der TSG über viele Jahre hinweg geschenkt hat", sagte Sebastian Rudy. "Beim Gedanken an den Abschied schwingt natürlich auch Wehmut mit", ergänzet Süle, der aber auch auf die große Chance verweist, bei einem der "besten Teams der Welt weiter reifen zu können. Noch aber denken weder Sebastian noch ich an die Bayern, sondern konzentrieren uns einzig und allein auf eine erfolgreiche Rückrunde mit der TSG. Wir werden bis zur letzten Minute alles für den Klub und unsere Fans geben".

Niklas Süle bestritt bislang 90 Bundesliga-Spiele für die TSG Hoffenheim. Dabei erzielte er sechs Tore, bei seinen sieben Einsätzen in Spielen um den DFB-Pokal gelang ihm ein Treffer. Süle absolvierte ein A-Länderspiel. Auf zwölf Einsätze in der DFB-Auswahl kommt Sebastian Rudy. In der Bundesliga stand er 192 mal auf dem Platz, 177 mal davon für die TSG, für die er auch alle seine neun Tore markierte. Im DFB-Pokal stand er in 15 Partien für die TSG auf dem Feld (1 Tor), insgesamt absolvierte er 19 Pokal-Spiele.