Fußball | Transfermarkt Das Millionenspiel geht wieder los

Das Transferfenster ist bis zum 31. Januar, 18 Uhr, geöffnet. Der erste Transferknaller wurde schon vor Silvester gezündet: Julian Draxler wechselt vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain. Aber in der Winterpause der Fußball-Bundesliga deutet sich sonst nicht gerade ein Kaufrausch an.

Das liegt vor allem an den Top-Klubs. Rekordmeister Bayern München ist mit seinem Kader zufrieden, und der Tabellenführer dürfte auch ohne Neuzugänge nur schwer von der Spitze zu verdrängen sein. Weil sich auch Borussia Dortmund nach dem 200-Millionen-Euro-Umbruch im Sommer zurückhalten dürfte und die Wölfe die rund 45 Draxler-Millionen wohl nicht eins zu eins reinvestieren, ist der prominenteste Name in der Gerüchteküche derzeit Olympia-Held Davie Selke von RB Leipzig. Der 21-Jährige gebürtige Schwabe saß beim Sensations-Aufsteiger fast nur auf der Bank und will angeblich weg.