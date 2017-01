Fußball | Transfer-Coup Mainz 05 freut sich auf Bojan Krkic

Nach Stationen in allen europäischen Top-Ligen versucht das Ex-Jahrhunderttalent Bojan Krkic nun sein Glück in der Bundesliga. Mainz 05 freut sich nach der Verpflichtung auf den 26-Jährigen.

FC Barcelona, AS Rom, AC Mailand - und nun Mainz 05. Mit Bojan Krkic ist den Mainzern und 05-Manager Rouen Schröder ein echter Transfer-Coup gelungen. Der 26-jährige Krkic kennt die ganz große Bühne des Weltfußballs, galt als Jahrhunderttalent und Nachfolger von Lionel Messi. Doch beim FC Barcelona konnte sich Krkic nie wirklich durchsetzen, wurde mehrmals ausgeliehen und wechselte 2014 zu Stoke City in die englische Premier League. Für Stoke schoss er in 52 Spielen 14 Tore.