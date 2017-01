Fußball | Trainersuche 1. FC Kaiserslautern Norbert Meier wird FCK-Trainer

Die Zeit rennt beim FCK: Am Dienstag ist Trainingsauftakt, bis dahin will der kriselnde Zweitligist einen neuen Trainer präsentieren. Norbert Meier gilt mittlerweile als Favorit.

Meier hatte vor Saisonbeginn die Nachfolge von Dirk Schuster in Darmstadt angetreten. Nach sechs Pflichtspielpleiten in Folge musste der Coach aber Anfang Dezember gehen. Danach gab es von mehreren Seiten Kritik an seiner Arbeit in Südhessen.

Vor seinem kurzen Gastspiel in Darmstadt saß Meier bei Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden, dem MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach auf der Bank. Als Spieler absolvierte er für Werder Bremen insgesamt 281 Erst- und Zweitligaspiele, 1988 wurde er mit Werder deutscher Meister. Zudem lief er von 1990 bis 1992 noch 50 Mal für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auf.

Ciriaco Sforza hat sich dem 1. FC Kaiserslautern über die Medien angeboten. "Nach zehn Jahren als Trainer in der Schweiz bin ich bereit für die Bundesliga. Ich habe eine klare Idee", sagte der 46 Jahre alte Schweizer am Samstag der Bild-Zeitung. "Wenn der Verein will, finden wir einen Weg." Es gebe "auch Schweizer Sponsoren." In seiner aktiven Karriere hat Sforza insgesamt neun Jahre für die Pfälzer spielte. Er gewann 1998 mit dem FCK die deutsche Meisterschaft und trainierte zuletzt in seiner Heimat den FC Thun. Er hatte sich bereits im vergangenen Oktober für den Lautern-Job ins Gespräch gebracht.