Fußball | Trainerlehrgang Damir Dugandzic - Der neue Klassenbeste

Damir Dugandzic absolvierte den Fußball-Lehrer-Lehrgang als Jahrgangsbester. Aktuell arbeitet der Badener im Jugendbereich. Dugandzic kann sich in Zukunft aber auch größere Aufgaben vorstellen.

DFB-Präsident Grindel (r.) überreicht die Auszeichnung an den Jahrgangsbesten Dugandzic (m.).

Am Montag endete die Prüfungsphase des 63. Fußball-Lehrer-Lehrgangs in Hennef. Die Auszeichnung als bester Absolvent ging dieses Jahr an den Karlsruher Damir Dugandzic. Der Stützpunkleiter des Badischen Fußballverbands (BFV) setzte sich im 25-köpfigen Teilnehmerfeld unter anderem gegen Ismail Atalan (Sportfreunde Lotte), Heiko Gerber (VfB Stuttgart) oder Stefan Leitl (FC Ingolstadt) durch.