Fußball | Testspiele VfB torlos, Mainz und Hoffenheim siegen

Am Wochenende waren die Teams aus dem Südwesten fleißig am testen und präsentierten sich in einer guten Verfassung. Mainz, Kaiserslautern und Hoffenheim siegten klar. Beim VfB Stuttgart fehlte noch etwas das Zielwasser.

Eduardo Vargas (r.) und Hoffenheim setzte sich klar im baden-württembergischen Duell durch

Mainz siegt gegen Thun

Die Nullfünfer haben ihr Testspiel gegen den FC Thun erfolgreich gestaltet. Zwar gingen die Schweizer zunächst durch Norman Peyretti (27. Minute) in Führung, aber die Mainzer konnten durch einen Foulelfmeter von Manuel Brosinski noch vor der Pause ausgleichen (44. Minute). In der zweiten Hälfte übernahmen die Mainzer dann die Kontrolle und fuhren durch Tore von Levin Oztunali (64. Minute) und Gaëtan Bussmann (86. Minute) einen ungefährdeten Sieg ein. Gegen Ende der Partie wechselte Trainer Martin Schmidt kräftig durch und ließ ab der 77. Minute sogar Ersatzkeeper Jannik Huth als Rechtsaußen spielen.

Ohne Süle und Rudy im Testspiel 1899 Hoffenheim hat seine Generalprobe für das erste Punktspiel des Jahres auch ohne seine Leistungsträger Niklas Süle und Sebastian Rudy gemeistert. Gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach gewannen die Kraichgauer mit 4:1.

Hoffenheim schlägt Großaspach

Im heimischen Stadion siegte 1899 auch im dritten Testspiel der Vorbereitung. Zwar konnte der Drittligist durch Sebastian Schiek in der 34. Minute in Führung gehen, doch Mark Uth sorgte kurz vor der Pause noch für den Ausgleich. Nach der Pause zog das Team von Julian Nagelsmann an und Simon Lorenz besorgte in der 51. Minute die 2:1-Führung für die Hausherren. Stefan Posch erhöhte in der 67. Minute aus kurzer Distanz auf 3:1 und Marco Terrazzino besorgte 76. Minute den 4:1-Endstand.

VfB torlos gegen Duisburg

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat im zweiten Testspiel während seiner Winter-Vorbereitung erneut 0:0 gespielt. Wie gegen den 1. FC Köln gab es gegen Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg am Sonntag keine Tore. Es war die erste Partie der Schwaben im Trainingslager in Portugal. Trainer Hannes Wolf wechselte

zur Halbzeit acht Akteure aus.



Verzichten mussten die Schwaben dabei auf Kapitän Christian Gentner. "Ich habe kleinere muskuläre Probleme. Wir gehen davon aus, dass die in wenigen Tagen weg sind und ich hier wieder trainieren kann", sagte er am Sonntag. Am Donnerstag trifft der VfB auf den Schweizer Erstligisten FC Lausanne-Sport.

Kaiserslautern mit gutem Einstand

Der 1. FC Kaiserslautern hat das erste Testspiel im Trainingslager gegen den FC Lugano mit 2:1 gewonnen. In einer umkämpften ersten Hälfte hatte Kacper Przybylko die Pfälzer in der 22. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Die Schweizer konnten zwar zwanzig Minuten vor dem Ende ausgleichen, aber Sebastian Kerk verwandelte eine Hereingabe von Max Dittgen zehn Minuten vor dem Ende zum 2:1-Siegtreffer für die Pfälzer.

Mit dem Sieg war der neue FCK-Trainer Norbert Meier sichtlich zufrieden. "Das war ein guter Test gegen einen robusten Gegner. Wir haben auch körperlich dagegengehalten, das war wichtig."

