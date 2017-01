Fußball | Sportclub verliert gegen Bayern Lewandowski schockt Freiburg

Lewandowksis Treffer (35./90.+1) bescherte den Münchnern am letzten Hinrunden-Spieltag den sechsten Sieg in Folge. Damit dürfen die FCB-Verantwortlichen die Meisterfeier schon einmal planen. Bislang holten die Münchner in 86 Prozent der Fälle (18 von 21) nach dem Gewinn der Herbstmeisterschaft am Ende auch den Titel. Für die Freiburger, die durch Janik Haberer (4.) in Führung gegangen waren, war er es die erste Niederlage nach vier Partien ohne Pleite.