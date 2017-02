Fußball | SC Freiburg Vincenzo Grifo steht unter Beobachtung

Vincenzo Grifo hat abgeliefert. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln sagte SC-Freiburg-Freiburg Trainer Christian Streich noch: "Der Vince darf gerne wieder einen reinhauen." In der 32. Minute war es dann soweit: Grifo dribbelte zum Tor und kam aus kurzer Distanz zum Schuss. Sein vierter Treffer in dieser Saison.

Der Deutsch-Italiener ist einer der Leistungsträger der Freiburger. Bereits am Wiederaufstieg war er mit 14 Toren maßgeblich beteiligt. In Streichs System spielt er eine wichtige Rolle: Er verteilt die Schlüssel-Pässe und schlägt eine Flanke nach der anderen in den Strafraum. Und bei Freistößen ist er brandgefährlich, was ihm in der letzten Saison den Spitznamen "Ronaldo der 2. Liga" eingebracht hat.