Fußball | SC Freiburg Jetzt kommen die "Zocker" aus Berlin

Christian Streich ist Christian Streich. Und der Freiburger Trainer bleibt sich treu. Bevor er sich mit dem anstehenden Spiel beschäftigt, macht er sich Gedanken um die Gesundheit seiner Spieler. Aber keine Gefahr in Sicht - trotz Minustemperaturen. "Die rennen ja und haben dadurch einen guten Stoffwechsel. Außerdem haben sie ja auch Funktionswäsche, sonst könnten sie ja oben in Norwegen nie kicken," so Streich.