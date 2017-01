Fußball | SC Freiburg Freiburg bricht den Hertha-Fluch

Der SC Freiburg hat sein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am Sonntag mit 2:1 (1:0) gewonnen. Für die Breisgauer war es der erste Heimsieg gegen den Hauptstadt-Club seit über 15 Jahren.

Feierten den ersten Freiburger Heimsieg über die Hertha seit 15 Jahren - die Spieler des SC Freiburg

Der erste Aufreger datierte aus der 12. Spielminute: Maximilian Philipp startete in den Strafraum durch und strauchelte nach leichter Berührung im Berliner Sechzehner - doch der bis dahin gute Schiedsrichter Günter Perl ließ sich von den Freiburger Protesten nicht beirren. Abstoß, befand der Referee aus Pullach. Nach rund 20 Minuten zeigte einmal mehr Freiburgs türkischer Innenverteidiger Caglar Söyüncü seine Stärke im Eins-gegen-Eins:

Nach einem Berliner Ballgewinn in der Freiburger Vorwärtsbewegung lief Salomon Kalou alleine auf den absichernden Söyüncü zu - der stellte den Berliner Stürmer-Star aber an der Strafraumgrenze und luchste ihm geschickt den Ball ab. Eine von vielen positiven Abwehr-Aktionen des 20-Jährigen.

Philipp sorgt für Diskussionen

Knapp zehn Minuten vor der Pause war es abermals Philipp, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber einen besonders agilen Eindruck machte. Mit einem kurzen Schlenker im Berliner Strafraum umkurvte Philipp den verteidigenden Fabian Lustenberger, blieb aber mit dem linken Fuß am Abwehrbein des Berliners hängen.

Schiedsrichter Günter Perl entschied auf Schwalbe und zog die Gelb Karte für Maximilian Philipp. Eine zumindest strittige Entscheidung - eine Berührung hatte in jedem Fall vorgelegen.

Haberer vollendet zur Freiburg-Führung

Ein öffnender Pass von Christian Günter in der 38. Spielminute leitete dann die Gastgeber-Führung ein: Am rechten Strafraumeck erreichte der weite Flugball Vincenzo Grifo, der die Übersicht behielt und am Elfmeterpunkt seinen Mitspieler in Person von Janik Haberer fand. Nach geschickter Ball-Mitnahme vollendete der Sommer-Neuzugang den Angriff zu seinem dritten Saisontreffer in linke untere Eck: 1:0 für Freiburg.

Hertha startet stark, Petersen macht den Deckel drauf

Der zweite Durchgang begann mit einem klaren Übergewicht für die Berliner, ohne dass sich die Hauptstädter nennenswerte Chancen herausspielen konnten. Die erste Möglichkeit in Halbzeit zwei bot sich dann aber dennoch der Hertha. Vladimir Darida scheiterte in der 62. Minute aber aus 16 Metern am Freiburger Schlussmann Alexander Schwolow.

Die Großchance zum Ausgleich bot sich dann in der 70. Spielminute. Einen Hertha-Eckball konnte Schwolow nicht weit genug wegfausten, doch der Abschluss von Haraguchi aus wenigen Metern landete nicht im Tor, sondern auf der Brust des Freiburgers Nicolas Höfler.

Doch dann kam Nils Petersen. Mit seinem sechsten Joker-Tor der Saison erzielte der erst 13 Minuten zuvor eingewechselte Nils Petersen aus 16 Metern das 2:0 (87. Minute). Wer allerdings gedacht hatte, dass das Spiel damit gelaufen wäre, der irrte. Nur wenige Sekunden später stocherte Julian Schieber den Ball aus fünf Metern ins Freiburger Gehäuse (88.).

In einer hektischen Schlussphase schafften es die Breisgauer jedoch, die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Am Ende stand das 2:1 fest - und Freiburg auf Rang acht in der Tabelle.