Fußball | SC Freiburg Das türkische Märchen vom Breisgau

Çağlar Söyüncü hat beim SC Freiburg zwei Sprünge auf einmal geschafft: von der zweiten türkischen Liga in die Bundesliga und vom Bosporus in den Breisgau. Trotz großer Start-Probleme.

Çağlar Söyüncü hat sich in dieser Saison in die Herzen der Freiburger Fans gespielt. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen feierte der Türke noch lange im Freiburger Fan-Block den Klassenerhalt. Dass der SC Freiburg auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird, stand außer Frage. Seit Sonntag ist das ursprüngliche Saisonziel allerdings auch mathematisch erreicht und die Blicke richten sich nun eher nach Europa. Dass Söyüncü einen erheblichen Anteil daran hatte, wissen auch seine Mitspieler. "Es ist eine ganz andere Kultur und deshalb ist es atemberaubend, wie er sich hier eingeführt hat. Das geht natürlich auch nur, wenn ein guter Charakter dahinter steckt", sagt SC-Goalgetter Nils Petersen.

Bester Zweikämpfer der Hinrunde

Seinen starken Charakter bewies er einmal mehr am Sonntag gegen Leverkusen. Egal ob gegen Kevin Volland, Chicharito oder Julian Brandt: Keiner konnte sich entscheidend gegen den besten Zweikämpfer der Hinrunde durchsetzen. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als Leverkusen stärker wurde, zeigte Caglar Söyüncü seine ganze Klasse. "Wir sind raus, waren hochmotiviert, haben alles umgesetzt, was wir über die Woche trainiert haben und es bis zum Schluss durchgehalten", sagte der 20-Jährige nach dem Spiel. Mit einer Quote von 67% gewonnenen Zweikämpfen steht er in der Statistik vor gestandenen Innenverteidigern, wie Mats Hummels, Jerome Boateng und Sokratis.

Ein "märchenhafter" Aufstieg

"Er kam aus der zweiten türkischen Liga. Für ihn ist das ein Märchen. Er muss auch mit Tiefschlägen umgehen, die er erlebt", sagte Trainer Christian Streich. Söyüncü wechselte im Sommer vom türkischen Zweitligisten Altinordu in den Breisgau. Dass er Rückschläge überwinden kann, zeigt seine Entwicklung über die Saison. Zu Beginn der Saison hatte sich Söyüncü noch den einen oder anderen Schnitzer erlaubt. Mittlerweile ist der 1,87 Meter große Verteidiger aber längst in der Bundesliga angekommen und hat sich auch bei der Konkurrenz Respekt erarbeitet. "Er ist ein sehr guter Junge. Ein sehr guter Spieler. Ich glaube, dass sein Weg noch nicht zu Ende ist. Er ist sehr talentiert", lobt ihn Nationalmannschaftskollege Ömer Toprak.

Probleme mit der deutschen Sprache

Der Türke ist ein Teamplayer und immer einer der ersten, der zum Torschützen rennt. Er versteht sich gut mit seinen Mitspielern. Auch wenn es mit der deutschen Sprache noch etwas hapert. "Eine neue Sprache zu lernen, ist, wie ein neues Leben zu beginnen. Aber ich gebe mir Mühe und werde auch täglich ein bisschen besser", gibt Söyüncü zu. Doch solange er die Fußball-Sprache der Bundesliga beherrscht sind Fans und Mitspieler zufrieden.

Interesse diverser europäischer Top-Clubs