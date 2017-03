Fußball | Sami Khedira Khedira will nach Karriereende zurück zum VfB

"In Zukunft werde ich zurückkehren, um ihnen zu helfen, vielleicht in einer anderen Rolle", sagte der Weltmeister weiter.

Unter anderem interessiere ihn Amerika, "aber nicht jetzt". "Ich fühle mich körperlich und mental gut", so Khedira. "Ich will die Champions League gewinnen, ich will den Weltmeistertitel mit Deutschland verteidigen, und all das wäre nicht möglich, wenn ich in die USA oder nach China gehe. Ich verdiene hier auch gut.