Fußball | Sami Khedira Sami Khedira glaubt an Aufstieg des VfB Stuttgart

Sami Khedira steht mit Juventus Turin vor dem Gewinn der italienischen Meisterschaft und im Champions-League-Halbfinale. Trotzdem ist er in Gedanken immer bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich der VfB nicht beschäftigen würde", sagte Khedira gegenüber SWR-Reporter Jens Ottmann, der den Weltmeister in Turin besucht hat. Die Verbundenheit des Sechsers ist immer noch groß, obwohl er den Schwaben bereits 2010 den Rücken gekehrt hatte. Er ist regelmäßig zu Besuch in seiner alten Heimat. "Ich war gegen Union Berlin im Stadion und sowohl von der Stimmung als auch der Leistung der Mannschaft beeindruckt", sagte Khedira.

"Jetzt ist der VfB gut aufgestellt"

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga sieht er für seinen Ex-Klub gute Chancen. "Sie müssen jetzt in Nürnberg nachlegen, dann bin ich sehr zuversichtlich in Sachen Aufstieg. Mit einer Leistung wie gegen Union sollte das drin sein", so der Mittelfeldspieler.

Der Abstieg im Vorjahr hat ihn lange beschäftigt: "Es sind so viele Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen", sagte Khedira. "Der Verein wurde vielleicht zu Schritten gezwungen, die er sonst nicht getan hätte. Aber jetzt ist der VfB mit den handelnden Personen gut aufgestellt, was mich optimistisch in die Zukunft schauen lässt. Es gefällt mir, wie in Stuttgart jetzt gearbeitet wird."

Bei Juventus Turin fühlt sich der Schwabe indes mehr als wohl. "Es fällt mir schwer, den Mythos Juventus Turin in Worte zu fassen", sagte Khedira: "Extreme Erfolge, große Spieler, eine riesige Tradition. Aktuell stehen wir für harte Arbeit und auch für Erfolg."

"Goldrichtige Entscheidung"

Den Wechsel von Real Madrid zur "Alten Dame" im Sommer 2015 bereut Khedira nicht. "Juventus und Italien waren für mich damals noch unbeschriebene Blätter", offenbarte der Ex-Stuttgarter. "Deswegen war es für mich eine schwierige Entscheidung, die sich aber im Nachhinein als goldrichtig herausgestellt hat."