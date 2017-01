Fußball | Regeländerungen Aufregung wegen Regel-Plänen der Fifa

Reaktionen der Bundesliga-Trainer



Martin Schmidt vom 1. FSV Mainz 05 ist bei manchen Vorschlägen skeptisch: "Das Abseits abzuschaffen kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll". Offen steht Schmidt aber möglichen Zeitstrafen gegenüber. "Zeitstrafen finde ich nicht schlecht. Bekommt jemand eine Gelbe Karte, muss er für zehn Minuten raus. So hätten wir direkt einen Vorteil. Das gibt es bereits in der Schweiz", sagte Schmidt. Auch würde er es "sinnvoll finden, drei Spieler plus einmal den Torwart auswechseln zu können." Doch der Mainzer Trainer ist auch der Meinung: "Beim Fußball ist so viel Tradition dabei, da sollte man nicht zu viel ändern", man müsse die bestehenden Regeln nur klarer auslegen. "Dinge wie passives Abseits oder unnatürliches und natürliches Handspiel haben nur zu Diskussionen geführt", so Schmidt.



Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann würde eine Einführung der Zeitstrafe gefallen. "Ich finde, auf lange Sicht ist es zwingend notwendig, dass man sich über die Thematik Gedanken macht", sagte Nagelsmann. Auch die von van Basten vorgeschlagenen Shoot-outs sieht der Trainer positiv: "Das ist ganz interessant und sicher eine Alternative zum Elfmeter", so Nagelsmann.