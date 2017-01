Fußball | Ralf Rangnick Ein klarer Plan führt zum Erfolg

Nach seiner Entlassung bei Schalke 04 lockte Dietmar Hopp Rangnick nach Hoffenheim. Hier schaffte Rangnick in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga und direkt darauf der Durchmarsch in die Bundesliga. Hier wurde 1899 Hoffenheim in der ersten Bundesliga-Saison unter Rangnick Herbstmeister, rutschte aber in der Rückrunde ab und beendete die Saison auf Platz sieben. Nach Unstimmigkeiten mit Mäzen Dietmar Hopp trat Rangnick Anfang 2011 zurück.