Fußball | Pyrotechnik Rote Karte für die Ultra-Szene Mainz

Die Konsequenz bei den 05ern heißt nun: Keine Auswärtskarten mehr für die Ultra-Szene Mainz. In Darmstadt wurden Bengalos, Leuchtraketen und Böller gezündet. Auch in der Europa-League-Gruppenphase zeigten sich die Mainzer Ultras aktiv - und brockten ihrem Verein eine 33.500 Euro Geldstrafe ein. Um solche Sanktionen zu vermeiden und die Sicherheit im Stadion zu garantieren, will der Verein nun reagieren. Doch die Pyro-Aktion der Mainzer Ultras beim Derby in Darmstadt ist längst kein Einzelfall mehr. Fast jedes Wochenende machen vermummte "Feuerteufel" in Stadien auf sich aufmerksam – und sorgen so für Schlagzeilen.