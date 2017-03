Fußball | Nationalmannschaft Viel Lob für Debütant Timo Werner

Timo Werner feierte beim 1:0-Erfolg gegen England sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Für das Länderspiel am Sonntag gegen Aserbaidschan muss der Ex-Stuttgarter allerdings verletzungsbedingt absagen.

Timo Werner (hier gegen Chris Smalling) feierte gegen England sein Länderspieldebüt.

Am Ende des Abends gab es ein Lob vom Bundestrainer. "Timo Werner ist wahnsinnig viel gelaufen. Man merkt, dass er in der Defensive schon gut geschult ist, im Anlaufen. Er hat lange Wege gemacht. Insgesamt hat er sehr engagiert gespielt", sagte Joachim Löw zur Leistung des Debütanten, Nummer 87 seiner Amtszeit. Im Vorfeld der Partie hatte der Weltmeister-Coach Werner das Potenzial zur Weltklasse bescheinigt.

Bemüht, aber glücklos

Werner zeigte sich im Klassiker der beiden Fußball-Nationen engagiert, laufstark und bemüht. Die Aktionen des in Stuttgart geborenen Jungstars wirkten allerdings oft glücklos, ihm fehlte ein wenig die Bindung zum Spiel.

Werner fehlt gegen Aserbaidschan

77 Minuten stand der 21-Jährige gegen die "Three Lions" auf dem Feld, dann musste der beim VfB Stuttgart ausgebildete Stürmer wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel vom Feld. Die exakte Diagnose folgte am Donnerstag: Werner erlitt einen Muskelfaserriss. Der Offensivmann, seit letztem Sommer in Diensten von RB Leipzig, wird somit im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan fehlen. Er dürfte auch seinem Verein beim Kampf um einen Champions-League-Platz erst einmal nicht zur Verfügung stehen. "Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man so einen Spieler in der jetzigen Phase verliert", sagte sein Trainer Ralph Hasenhüttl.

"Hoffentlich darf ich noch oft wiederkommen"

Werner wird seinen Einstand im Team des Weltmeisters dennoch in positiver Erinnerung behalten. "Es war ein tolles erstes Spiel und hat mir großen Spaß gemacht", sagte der 21-Jährige: "Hoffentlich darf ich noch oft wiederkommen."

Das darf er wohl. Denn alle, die sich nach dem Debüt über ihn äußerten, taten das lobend - wegen Werners Zukunftsperspektiven. "Er hat seine Schnelligkeit gezeigt, er geht in die Räume", sagte Teammanager Oliver Bierhoff, der Werner einiges zutraut: "Wenn er in einer eingespielten Mannschaft ist, werden auch mehr Chancen kommen."

Einzelne Pfiffe

Schließlich stellt Werner, mit 14 Toren derzeit bester deutscher Schütze in der Bundesliga, sein Talent und sein Können in Leipzig ständig unter Beweis. "Er spielt eine sehr gute Runde", sagte Toni Kroos, der ihn selbst von Spanien aus beobachtet. "Er ist explosiv, er will dazulernen. Er bringt viele Qualitäten mit. Wir haben nicht so viele, die dieses Tempo mitbringen. Ich glaube, dass er auch zukünftig hier dabei sein wird. Ich haben einen guten Eindruck von ihm", sagte der Weltmeister von Real Madrid.