Fußball | Nationalmannschaft Timo Werner erstmals im DFB-Kader

Bundestrainer Löw hat Timo Werner als einzigen Debütanten in sein Aufgebot für den Länderspiel-Klassiker gegen England und das WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan berufen. Löw bezeichnete den Stürmer von RB Leipzig als interessanten Spieler "mit guter Perspektive."

Diese Aktie ist in der internationalen Fußball-Szene heiß begehrt. Offenbar soll Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bereits ein Auge auf Werner geworfen haben. Werners Berater Karlheinz Förster sagte der "Bild"-Zeitung am Freitag: "Das Interesse von Klubs von der Insel allgemein ist da. Die Engländer sind ja überall in der Bundesliga, scouten und

beobachten intensiv. Und Timo hat sich mit seinen Leistungen und Toren in Leipzig natürlich noch interessanter gemacht." Allerdings konterte Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick bereits gegenüber "Sky Sport News HD": "Ich glaube nicht, dass ein einziger Spieler von uns nächstes Jahr in Liverpool spielen wird."