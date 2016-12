Fußball | Mainz 05 Mit gemischten Gefühlen in die Winterpause

Mit 20 Punkten haben die Mainzer bereits die "halbe Miete" für den Klassenerhalt - 40 Zähler reichen in der Regel. Doch bei genauerer Betrachtung ließen die Rheinhessen in der Hinrunde einige Punkte liegen, die später in der Saison fehlen könnten. Zum Beispiel dann, wenn Mainz am Ende wieder beim Kampf um die internationale Plätze mitmischen will. Bezeichnend für das Mainzer Halbjahr: die Niederlage in Frankfurt am vergangenen Dienstag.