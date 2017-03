Fußball| Mainz 05 Mainz nach Pleite mitten im Abstiegskampf

Mainz zog sich gegen Schalke von Beginn an zurück und überließ den Gästen das Feld, um auf Konter zu setzen. In den ersten 15 Minuten hatten die Königsblauen fast 80 Prozent Ballbesitz, kamen gegen die dichtgestaffelte Abwehr der Rheinhessen aber nicht zu Torchancen. Mainzer Konter ließ der S04 indes in der Anfangsphase auch nicht zu.

Nach knapp 20 Minuten verstärkte auch Mainz die Offensive, Chancen blieben auf beiden Seiten aber weiterhin aus. Beide Teams standen in der Defensive sicher und ließen nichts zu. Das änderte sich nach etwas mehr als einer halben Stunde: Mainz machte deutlich mehr Druck und kam durch Öztunali und Cordoba in der 37. Minute zu einer Doppelchance, doch Schalke-Keeper Ralf Fährmann war auf dem Posten. Der Torhüter der Königsblauen parierte auch zwei Minuten später gegen Danny Latza glänzend. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.