Fußball| Mainz 05 Christian Heidels Rückkehr in die Heimat

24 Jahre lang war Christian Heidel der Macher in Mainz. Im vergangenen Sommer wechselte er den Arbeitgeber und ging zu Schalke 04. Am Sonntag kehrt er erstmals zurück.

Als Christian Heidel am 14.Mai 2016, am letzten Spieltag nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin in der Mainzer Arena verabschiedet wurde, ging ganz Mainz in 05er Fußball-Glückseligkeit auf. Die Mannschaft hatte gerade die Europaleague Gruppenphase erreicht und damit die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Die Fans verabschiedeten ihren Manager mit anhaltendem, warmem Applaus. Bei Heidel kullerten die Tränen.

Nein, da ging nicht irgendeiner, da ging der Macher, der Motor, der Baumeister, der Chef des 1. FSV Mainz 05. Jetzt kehrt er also erstmals in seiner Funktion als Sportvorstand von Schalke 04 in seine Heimat zurück und findet (s)einen Verein in einer Art Schockstarre vor. Sportlich läuft es mäßig, spätestens mit einer Niederlage gegen Königsblau würde für die 05er der Abstiegskampf beginnen. Der Vorstand hat in den letzten Wochen mehr durch seine Streitereien und der langwierigen Demontage des Präsidenten Harald Strutz auf sich aufmerksam gemacht. Zu guter Letzt leiden die Mainzer unter einer Art Liebesentzug einiger Fans, einhergehend mit Zuschauerschwund. Und mit denjenigen, die immer da sind, den Ultras der Szene Mainz, hat man sich nach zu vielen Bengalos und Feuerwerkskörpern in den letzten Monaten überworfen und diese mit einem Auswärtsfahrverbot belegt.

Fast nichts ist mehr wie es war

Am Sonntag also nun kehrt Heidel zurück. Rouven Schröder, seinem Nachfolger in Mainz, kann man keinen Vorwurf machen. Er ist der Ruhepol in derzeit stürmischen 05-Zeiten. Schröder hat fast geräuschlos die Geschäfte übernommen. Er wurde ja schon parallel in den letzten Heidel-Monaten bei den Rheinhessen eingearbeitet. Der Mainzer Trainer Martin Schmidt sagte vor dem Wiedersehen mit Heidel: "Ich habe mit ihm sechs Jahre zusammengearbeitet. Wenn er in Mainz ist, dann sehen wir uns, wenn er seit Sommer ab und zu im Hassekessel (Vereinskneipe am Bruchwegstadion) saß, dann habe ich mich dazugesetzt. Auch da gibt es einen ganz normalen freundschaftlichen Austausch."

Heidel wird es am Sonntag, wenn er die Arena betritt, vermutlich ein bisschen mulmig werden. Dann kommt er zum ersten Mal als Gegner in seine Heimat. "Meine Wohnung in Mainz ist etwa 70 Meter von dem Hotel entfernt, in dem wir wohnen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich im Hotelbett oder im eigenen Bett schlafe. Dann könnte Schalke 04 noch Geld sparen", sagte Heidel.

Seine Kontakte nach Mainz sind immer noch bestens. Dem Vernehmen nach zieht er ab und zu immer noch von Gelsenkirchen aus die Strippen. Lässt seine hervorragenden Kontakte spielen. 05-Coach Schmidt sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Er wird hier nur von einem zu anderen laufen. Der kennt hier mehr Leute als in Schalke. Das wird für ihn ein seltsames Spiel werden." Seit 1992 hatte Heidel bei Mainz 05 kontinuierlich steigenden Einfluss. In Mainz ist er geboren, hat dort mehr als 50 Jahre gelebt und gearbeitet. Das berühmte Mainz-05-Feeling, das Heidel prägte, sein Mix aus Seriosität, Zusammenhalt und dieses "wir ärgern mit wenig die Großen, die viel haben" ist irgendwie weg. Bei Mainz 05 sind sie gerade dabei, durch die bevorstehende Neuordnung des Vorstands und der Vereinsstrukturen, die heile 05-Welt wieder aufzubauen.

Auch bei Schalke 04 ist der Druck immens

Bei den Königsblauen hat Heidel die Aufgabe, den Traditionsverein fit für die Zukunft zu machen. Das ging bisher recht geräuschlos über die Bühne. Er bastelt und baut mit seinem Assistenten Axel Schuster am neuen FC Schalke 04. Die in die Jahre gekommene Infrastruktur in Gelsenkirchen wird gerade mächtig aufgemotzt. Seine Visionen und Ideen tun den Knappen gut.

Heidel ist beliebt, obwohl es sportlich eher durchwachsen läuft. Zwar steht die Mannschaft im Viertelfinale der Europa League, in der Bundesliga aber bleibt S04 hinter seinen Möglichkeiten und Zielen. Platz zehn, nur einen Punkt besser als Mainz, ist zu wenig. Obwohl Heidel knapp 70 Millionen Euro in die Mannschaft investierte und dabei Publikumsliebling und Nachwuchsstar Leroy Sané für 50 Millionen zu Manchester City ziehen ließ. Wer vor einem Jahr prognostiziert hätte, dass Mitte März 2017 die Mainzer und die Schalker ein Rückrundenduell spielen, das den Verlierer in den Abstiegskampf schießt, den hätte man für ahnungslos erklärt. Mit dem Unterschied, dass man die 05er da irgendwie erwarten konnte. Schalke sicherlich nicht.

Beiden Teams fehlt die Stabilität

In Mainz redet niemand mehr vom Europapokal. Europa, das war letztes Jahr. Das war eine schöne Erfahrung. Jetzt gilt es drin zu bleiben in der Bundesliga. In der Woche war in Mainz nach der bitteren Niederlage in Darmstadt eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren. Trainer Schmidt: "Die Mannschaft kennt die Situation zu 100 Prozent. Die Mannschaft nimmt das an, ich höre das auch wenn ich mit Spielern rede, da ist keiner blauäugig. Gegen Schalke auf Augenhöhe, da geht es auch um den Abstiegskampf."