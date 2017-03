Fußball | Kevin Kuranyi Kevin Kuranyi beendet seine Karriere

Kuranyi hatte zuletzt bei 1899 Hoffenheim gespielt, kam bei den Kraichgauern aber nie über die Reservistenrolle hinaus. Er absolvierte für die TSG in der Saison 2015/2016 14 Spiele, ein Treffer gelang ihm dabei aber nicht. Seit dem letzten Sommer war der Angreifer vereinslos.

"Es gab zwar verschiedene Angebote, über die ich tagelang nachgedacht habe. Zum Beispiel aus Brasilien, meinem Geburtsland. Am Ende des Tages habe ich mich aber für die Familie entschieden. Und für meine Heimat Stuttgart. Ich hatte eine gute Karriere", sagte Kuranyi.

In der Bundesliga hatte seine Karriere unter Trainer Felix Magath beim VfB Stuttgart begonnen. Für die Schwaben absolvierte er insgesamt 99 Pflichtspiele, in denen ihm 40 Tore gelangen. 2003 wurde Kuranyi mit dem VfB deutscher Vizemeister.

In der Nationalmannschaft kam der Stürmer zu 52 Einsätzen mit 19 Toren. Seine DFB-Karriere endete abrupt, nachdem er für das Länderspiel 2008 in Dortmund gegen Russland von Bundestrainer Joachim Löw nicht nominiert worden war und deshalb in der Halbzeitpause verärgert die Tribüne verließ.