Fußball | Kevin Großkreutz Medien: Großkreutz will beim BVB mittrainieren

Weltmeister Großkreutz und der VfB hatten sich nach einem nächtlichen Vorfall Ende Februar in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Der 28-Jährige war in der Nacht auf Faschingsdienstag mit drei Jugendspielern des VfB erst in einer Disco und danach im Stuttgarter Amüsierviertel unterwegs gewesen. Bei einer Schlägerei war Großkreutz verletzt worden. Am dritten März gab der VfB die Vertragsauflösung mit dem Weltmeister von 2014 bekannt.