Doch für die Kombination Rangnick/Slomka ging es nach der Entlassung in Hannover schon bald weiter: Das Trainer-Duo übernahm bei Schalke 04. Und fast wäre der Schalker Traum von der ersten Deutschen Meisterschaft nach knapp 50 Jahren mit Cheftrainer Rangnick in Erfüllung gegangen. Durch den 1:0-Sieg gegen Bayern München am 25. Spieltag der Saison 2004/2005 stand Schalke an der Tabellenspitze. Aber vier Niederlagen aus den folgenden fünf Spielen, dazu eine bittere 1:2-Pleite gegen Erzrivale Dortmund am vorletzten Spieltag waren zu wenig. Schalke blieb am Ende wieder mal nur der zweite Platz.