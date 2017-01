Fußball | Karlsruher SC Jens Todt wohl neuer HSV-Sportdirektor

Soll schon am 5. Januar mit dem HSV ins Trainingslager nach Dubai fliegen: Ex-KSC-Sportdirektor Jens Todt

"Wir werden das morgen fixieren. Dann erklären wir die Freigabe", sagte der Chef des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Er habe gemeinsam mit dem neuen Hamburger Vorstandschef Heribert Bruchhagen die Vereinbarung getroffen. Das bestätigte auch Bruchhagen am Neujahrstag: "Wir haben mit dem KSC eine Regelung zur Freigabe getroffen. Das ist ein Indiz dafür, dass wir an Jens Todt Interesse haben und ihn verpflichten möchten." Ein Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben.