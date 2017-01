Fußball | Karlsruher SC Für Slomka ist der KSC nicht nur ein Notnagel

Von Null auf Klassenerhalt - die Aufgabe, die Mirko Slomka beim Karlsruher SC übernommen hat, ist überaus schwierig. Dabei hatte Slomka den KSC lange Zeit nicht auf der Rechnung.

Der Routinier Mirko Slomka soll in Karlsruhe für den Klassenerhalt sorgen

Der Weg zum Karlsruher SC war für Mirko Slomka kein lange geplanter Karriere-Schritt. Im Sportschau-Club gab er am Freitagabend freimütig zu, dass er nicht gerade auf einen Anruf den abstiegsgefährdeten Zweitligisten gewartet habe. Nach einem Treffen mit der Clubführung sei er aber vom Weg des KSC überzeugt gewesen: "In diesem Club ist einfach Leben", sagte er. Ihm gefalle die Vision des Vereins.

Seit der Winterpause ist der 49-Jährige also Trainer beim Karlsruher SC. Er beerbt dort Tomas Oral, der angetreten war, der Mannschaft neuen Offensiv-Geist einzuflößen, dann jedoch ziemlich schnell abrutschte - und deswegen Anfang Dezember gehen musste. Der Karlsruher SC überwinterte also tief unten im Tabellen-Keller. Und dort soll Mirko Slomka den Karlsruher SC wieder herausführen. Dass er nach zwei Jahren ohne Job sofort wieder ins kalte Wasser springt und nach Stationen beim FC Schalke 04, Hannover 96 und beim Hamburger SV nun den Schritt zurück in die 2. Bundesliga machen muss, scheint Slomka nicht zu stören.

0:49 min Mehr Info Fußball | Karlsruher SC Die zwei Jahre Pause haben Mirko Slomka nicht geschadet Interviewer: Lennert Brinkhoff Zwei Jahre lang hat Mirko Slomka nicht mehr als Trainer gearbeitet. Seit der Winterpause ist er beim Karlsruher SC und zurück Geschäft. Ist ihm der Wieder-Einstieg schwergefallen?

Auch für KSC-Präsident Ingo Wellenreuther war die lange Fußball-Abstinenz kein Hindernis: "Wir sind froh, mit Mirko Slomka einen erfahren Erstligatrainer verpflichtet zu haben", sagte der Klubchef bei der Vorstellung des neuen Trainers: "Er wird die schwere Aufgabe meistern, den KSC in der 2. Liga zu halten."

Slomka will mit neuen Stürmern angreifen

Die Testspiele des Karlsruher SC



1:1 gegen Werder Bremen

2:0 gegen den 1. FC Magdeburg

1:0 gegen den FC Luzern

2:2 gegen den SC Freiburg II

0:2 gegen den FC St. Gallen

Anfang Januar hatte Slomka seine Mannschaft das erste Mal getroffen. Seitdem bereiten sie sich gemeinsam auf die "Mission Klassenerhalt" vor. Nicht viel Zeit, um eine Mannschaft, der es zuletzt an Durchschlagskraft fehlte, wieder aufzubauen. Elf Tore hat der Karlsruher SC in der Hinrunde geschossen, genau so wenig, wie der FC St. Pauli und der 1. FC Kaiserslautern. Genau da hat Mirko Slomka im Trainingslager in Benahavis bei Malaga angesetzt - und zumindest in den Testspielen (siehe Infobox) hat seine Mannschaft ganz ordentlich getroffen.

Allerdings hat Slomka auch einige Defizite ausgemacht, die er mit dem aktuellen Kader allein nicht beheben kann. Denn seiner Meinung nach beschäftigt der KSC mit Dimitris Diamantakos, Erwin Hoffer, Charalampos Mavrias und Florian Kamberi zu viele Stürmer gleichen Typus - schnell, dribbelstark, wendig. Darum wünscht er sich von Wellenreuther und Sportdirektor Oliver Kreuzer noch einen weiteren Angreifer, um das Karlsruher Spiel flexibler zu machen.

0:43 min Mehr Info Fußball | Karlsruher SC Slomka wünscht sich neue Stürmer Interviewer: Lennert Brinkhoff Mirko Slomka ist noch auf der Suche nach neuen Stürmern für den Karlsruher SC, damit seine Mannschaft in der Rückrunde noch flexibler agieren kann. Einige Kandidaten hat er bereit im Auge.

Ist der Karlsruher SC zu schwach für den Abstiegskampf?

Doch nicht nur die Stürmer bereiten Slomka derzeit Sorgen. Im Trainingslager habe sich gezeigt, dass nicht alle Spieler den harten körperlichen Anforderungen des Abstiegskampfs gewachsen seien. Slomka wünsche sich jedenfalls "Spieler, die bis zum Saison-Ende durchhalten und die auch innerhalb von 90 Minuten ein Spiel auf höchstem Niveau durchhalten können".

0:48 min Mehr Info Fußball | Karlsruher SC Slomka hält einige KSC-Spieler für nicht fit genug Interviewer: Lennert Brinkhoff Mirko Slomka ist noch auf der Suche nach neuen Spielern für den Karlsruher SC, denn er hat in seinen ersten Wochen mit der neuen Mannschaft den Eindruck bekommen, dass nicht jeder den körperlichen Anfordungen gewachsen ist.

Slomka und Kreuzer sind also noch auf der Suche nach Spielern, mit denen der KSC die Klasse halten kann. Allerdings wird der Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld nicht mit einer runderneuerten Mannschaft in die Rückrunde starten. In erster Linie muss Slomka versuchen, die miese Hinrunde aus den Köpfen seiner Spieler zu bekommen und sie mental wieder auf Erfolg zu trimmen. Bei seinen bisherigen Stationen hat Slomka bewiesen, dass er in der Lage ist, seinen Mannschaften eine Sieger-Mentalität einzuimpfen. Was er mit dem KSC diesbezüglich genau vor hat, wollte Slomka jedoch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass der den Abstiegskampf so schnell wie möglich abhaken möchte.

1:13 min Mehr Info Fußball | Karlsruher SC Slomka will mit dem KSC eine Serie starten Interviewer: Lennert Brinkhoff Mirko Slomka hat beim Karlsruher SC eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen: Die Mannschaft ist Tabellen-15. und damit mitten im Abstiegskampf. So will Slomka das Problem in der Rückrunde angehen.