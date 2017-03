Fußball | Karlsruher SC Aufgeben für Slomka keine Option

Mehr Info

Karlsruher SC | Mirko Slomka

"Aufgeben ist keine Option"

Nach dem 0:3 im letzten Spiel gegen Düsseldorf kämpft der KSC am Freitag am Tabellenende gegen den drohenden Abstieg beim 1. FC Nürnberg. Ein Ausscheiden als Trainer kommt für KSC-Coach Mirko Slomka in der derzeitigen Lage nicht in Frage.