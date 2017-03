Fußball | Joshua Kimmich Aufstieg mit ersten Hindernissen

Kaum ein Nationalspieler wird die ersten Länderspiele des Jahres 2017 so herbeisehnen wie Joshua Kimmich. Das DFB-Team soll dem Jungstar aus Bösingen Auftrieb geben. Denn beim FC Bayern stockt gerade sein Aufstieg.

Joshua Kimmich bestritt bislang elf Länderspiele für das DFB-Team

Joshua Kimmich kann sich freuen. Bald stehen die ersten Fußball-Länderspiele 2017 an. Und die dürften für den Senkrechtstarter des zurückliegenden EM-Jahres ein willkommenes Kontrastprogramm zu seiner aktuellen Situation beim FC Bayern München darstellen. Diese nennt der 22-Jährige aktuell "nicht zufriedenstellend".

"Wenn ich dabei bin, werde ich mich sehr freuen", sagte Kimmich vor der am Freitag anstehenden Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw für den Länderspiel-Klassiker am 22. März in Dortmund gegen England sowie für die anschließende WM-Qualifikationspartie in Aserbaidschan.

Kimmichs kometenhafter Aufstieg ist in München gerade ins Stocken geraten. Am Wochenende erlebte er das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt erneut nur als Zuschauer auf der Ersatzbank. Ein 90-Minuten-Einsatz steht in den zwölf Pflichtspielen nach der Winterpause für den ehrgeizigen Jungprofi zu Buche, zwei weitere Male zählte er zur Startelf. Dabei hatte Kimmich den Schwung der Europameisterschaft optimal mit in diese Saison genommen. "Ich bin sehr gut gestartet", meinte er.

"Kann nicht immer bergauf gehen"

Kimmich spielte nicht nur viel, der Defensivakteur schoss plötzlich auch noch Tore; vier in der Bundesliga, drei in der Champions League. Auch im DFB-Trikot traf er erstmals beim 3:0 gegen Norwegen. "Es war mir klar, dass es nicht immer bergauf gehen kann", sagte Kimmich nach dem Frankfurt-Spiel. Trainer Carlo Ancelotti sagte, er sei zufrieden mit Kimmich: "Er hat nicht so viel gespielt, aber das waren nur taktische Entscheidungen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns."

Der Italiener ist als Trainer kein Ausbilder wie Pep Guardiola. Er setzt gerade in der entscheidenden Saisonphase in erster Linie auf erfahrene Akteure. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal betrug das Durchschnittsalter der Startelf knapp über 30 Jahre. Im Kollegenkreis ist der Musterschüler (Abiturnote 1,7) sehr angesehen. "Josh hat gezeigt, auf welchem Niveau er Fußball spielen kann. Aber wir sind bei Bayern, da ist es natürlich schwierig, immer von Anfang an zu spielen. Das muss man auch akzeptieren", sagte Kapitän Philipp Lahm.

Bayern-Chef mahnt zur Geduld

Im Sommer hören Lahm (33) und Xabi Alonso (35) auf. Kimmich ist für beide Positionen eine Option. "Es ist mir egal, wo ich spiele. Hauptsache, ich stehe auf dem Platz." Kimmich ist jung, sein Vertrag in München läuft bis 2020, die Zukunft sollte ihm gehören. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge mahnte zur Geduld. "Joshua ist ein junger Bursche. Ich kann mich erinnern, als Philipp Lahm im Alter von Joshua Kimmich war, da mussten wir ihn zwei Jahre an den VfB Stuttgart ausleihen, weil man ihm hier im Club nicht zugetraut hatte, dass er Stammspieler wird."