Fußball | Hoffenheim Wackelt der Süle-Transfer zu den Bayern?

Niklas Süle ist noch bis 2019 vertraglich an Hoffenheim gebunden

Niklas Süle steht beim FC Bayern München relativ weit oben auf dem Wunschzettel. Einige Medien haben bereits Vollzug gemeldet. Doch Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist noch ziemlich skeptisch, ob 1899-Hoffenheim-Verteidiger Niklas Süle wirklich zum Rekordmeister wechselt: "Es gibt noch größere Probleme", sagte Hoeneß dem "kicker" über einen Transfer des Abwehrspielers an die Isar, "die Ablöse könnte die Sache stark gefährden."

Zuletzt waren 25 Millionen Euro für Süle im Gespräch, der in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2019 besitzt. Der ebenfalls interessierte FC Chelsea aus der englischen Premier League könnte diese Summe allerdings spielend überbieten. Außerdem sollen der AC Mailand, Inter Mailand und Paris St. Germain interessiert sein. Karlheinz Förster, der Berater von Süle, bestätigte dem SWR lediglich das Interesse von mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland. Försters Schützling will aber offenbar nach München, er soll sich mit den Bayern über einen Fünfjahresvertrag einig sein.