Fußball | Historie VfB - Dynamo: Vom UEFA-Cup in die 2. Liga

1989 trafen der VfB Stuttgart und Dynamo Dresden im UEFA-Cup aufeinander. Verantwortlich für den Finaleinzug des VfB war ein Abwehrspieler. Am Sonntag treffen sich die Teams in der 2. Bundesliga wieder.

Die Stuttgarter feierten 1989 den Siegtreffer durch Karl Allgöwer (m.)

April 1989: Der VfB Stuttgart zieht nach einem 1:0 im Hin- und einem 1:1 im Rückspiel gegen Dynamo Dresden ins Finale des UEFA-Cups ein und hat die Chance auf den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Im Finale scheitern die Schwaben zwar am SSC Neapel, das Duell mit Dresden bleibt vielen Fans dennoch in Erinnerung.

Ein Spiel auf ein Tor

5. April 1989: Der VfB Stuttgart ist im Hinspiel die spielbestimmende Mannschaft. In den ersten 15 Minuten kommen die Stuttgarter im heimischen Neckarstadion bereits drei Mal gefährlich vor das Dresdener Tor. Doch die Offensivkräfte um Klinsmann, Walter und Gaudino finden zunächst keine Lösungen gegen das Dynamo-Bollwerk. "Ede" Geyers Dresdener beschränken sich auf Konter und kommen erst Ende der ersten Halbzeit durch Hans-Uwe Pilz gefährlich vor den Kasten von VfB-Keeper Eike Immel.

Die Entscheidung dann in der 69. Minute: In einer Drangphase der Gäste steht die spätere Stuttgart-Legende Karl Allgöwer nach einem langen Ball von Jürgen Hartmann frei im Sechzehner und netzt zum 1:0 ein (69.). Der Grundstein für den Finaleinzug des VfB ist gelegt.

0:35 min Mehr Info Fußball | 2. Bundesliga Allgöwers Siegtreffer im Hinspiel Felix Schönhöfer Nach einem langen Ball von Jürgen Hartmann erzielt Karl Allgöwer in der 69. Minute den 1:0 Siegtreffer im Hinspiel gegen Dynamo Dresden.

Das Rückspiel verläuft ähnlich wie das Hinspiel. Über die erste Stunde beißen sich die Stuttgarter Stürmer an den Dresdener Abwehrspielern die Zähne aus. Doch dann kommt wieder Karl Allgöwer. Mit einem wuchtigen Freistoß aus 25 Metern bringt Allgöwer den VfB Stuttgart in Führung (64.). Dresden drückt auf den Ausgleich und wird in der 83. Minute durch Frank Lieberam mit dem Tor zum 1:1 belohnt. Stuttgart hält jedoch dem weiteren Dynamo-Druck stand und erreicht das UEFA-Cup-Finale.

0:41 min Mehr Info Fußball | 2. Bundesliga Allgöwers Führungstreffer im Rückspiel Felix Schönhöfer Mit einem Freistoß erzielt Karl Allgöwer auch im Rückspiel gegen Dynamo Dresden das 1:0 für den VfB Stuttgart.

Stuttgart will Negativserie stoppen

Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es für beide Teams um nicht ganz so viel wie beim Aufeinandertreffen 1989, brisant wird die Partie jedoch allemal. Der VfB musste nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg die Tabellenführung an Union Berlin abgeben. Bei einer weiteren Niederlage droht sogar das Abrutschen aus den direkten Aufstiegsrängen. Für Dynamo geht es darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Mit 41 Punkten sind sie derzeit nur acht Punkte hinter den zweitplatzierten Stuttgartern unterwegs.

Konnte mit Maske noch nicht treffen: Simon Terodde

Wiedergutmachung für das Hinspiel

Im Jahr 1989 konnte sich der VfB in den Duellen mit Dynamo Dresden auf Karl Allgöwer verlassen, im Jahr 2017 ruhen die Hoffnungen der Stuttgarter Fans auf Simon Terodde. Der Top-Torjäger entschied mit seinen Toren schon so manche Partie in dieser Saison. Allerdings hat der Stürmer sein letztes Tor vor gut einem Monat beim 2:0 Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern erzielt.