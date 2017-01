Fußball | "Harder13 Cup" KSC stürmt mit Slomka zum ersten Titel

Hier ein Selfie, dort ein Autogrammwunsch: Mirko Slomka war in der SAP Arena nicht nur bei den eigenen Fans gefragt wie ein Popstar. Dazu wurde die namhafte Konkurrenz aus Sandhausen mal schnell mit 7:1 von der Platte gefegt. Und auch das Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern und Trainer Norbert Meier ging souverän mit 3:1 an den KSC. Zufriedene Miene bei Coach und Präsident Ingo Wellenreuther.

Slomka selbst sprach bei seinem Amtsantritt noch von kleinen Erfolgserlebnissen die nötig seien, um wieder in die Spur zu kommen. Diese dürfte der KSC nun gesammelt haben, auch wenn es nur ein Vorbereitungsturnier war. „Bei solchen Partien wie dem Harder13 Cup interessiert uns in erster Linie der Wettkampf. Wer bereit ist im Wettkampf alles für die Mannschaft zu geben. Heute konnte man eine ganze Menge Bereitschaft sehen“, sagte Slomka nach dem Turnier.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Bereits am Samstag steigt der Sportclub in den Flieger - Ziel ist das sonnige Spanien. Dort wird sich die Mannschaft im Trainingslager auf die Rückrunde vorbereiten. Den Fokus legt Slomka auf Abwehr und Offensive: „ Wir wollen die Stabilität in der Defensive weiter steigern. Dazu wollen wir offensiv natürlich gefährlicher werden. Wenn Erwin Hoffer weiter so trifft wie heute, wird es daran nicht mangeln.“