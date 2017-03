Fußball | FSV Mainz 05 Schmidts schwierigste Mission bei Mainz 05

Martin Schmidt steht beim FSV Mainz 05 wohl vor der schwierigsten Situation seiner Amtszeit. Die Rheinhessen befinden sich plötzlich in Abstiegsgefahr und müssen gleichzeitig den Negativtrend stoppen.

Martin Schmidt und der FSV Mainz 05 stehen unter Druck.

Der Mainzer Trainer befindet sich im "Wir-Werden-Das-Regeln-Modus". Martin Schmidt redet nicht drum herum. Er will eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen nach der unnötigen Niederlage beim Tabellenletzten Darmstadt.

"Mannschaft muss das jetzt wegstecken"

"Die Mannschaft muss das jetzt wegstecken. Die Spieler haben auch gleich gesagt, da haben wir einen Bock geschossen und müssen im nächsten Spiel liefern", erzählt Schmidt nach dem Training im Gespräch mit Journalisten. Seine Jungs hätten in dieser Woche bisher gut, hart und konzentriert gearbeitet. Das Spiel bei den Lilien wurde noch einmal analysiert, aber wichtiger für die Psyche war der Tag nach der Darmstadt-Pleite. Am Sonntag besuchten die Spieler die Mainzer Fanclubs und kamen alle begeistert zurück. Denn sie wurden getröstet, aufgemuntert und motiviert für das Spiel am Sonntag gegen den direkten Tabellennachbarn Schalke 04.

Wie spielen die anderen Mannschaften?

"Die Situation ist klar. Jeder weiß, wie eng es da unten zugeht. Das ist für alle Spieler klar ersichtlich. Das war vor ein paar Wochen noch nicht so", beschreibt der Schweizer Trainer die Tabellensituation. Die Herangehensweise an die Partie gegen Schalke ist für Schmidt und sein Trainerteam diese Woche schwierig, schließlich wartet ein Sonntagsspiel. Und bis dahin kann sich die Tabellenkonstellation ändern. Das heißt, das kann den Druck auf die Mainzer erhöhen oder vermindern, je nachdem wie die anderen Mannschaften im Tabellenkeller spielen.

So richtig mental einstellen auf das Spiel kann Schmidt sein Team daher noch nicht unter der Woche. Dazu kommt, dass Schalke am Donnerstag noch gegen Gladbach in der Europa-League spielt.

Ein Stück weit selbst verschuldet

"Wir müssen einfach fokussiert arbeiten. Den Druck erhöhen bringt nichts", sagt der 05-Coach. Die Mainzer haben sich selbst in den Abstiegsstrudel navigiert mit ihren schwankenden Leistungen der vergangenen Wochen. Immer dann, wenn es darum ging, sich mal ein bisschen Luft zu verschaffen von den Abstiegsrängen, haben die Rheinhessen nicht liefern können. Das war so im Heimspiel gegen Bremen. Das war so gegen den Tabellenletzten Darmstadt. Gleich mehrere Spieler erreichten in diesen wichtigen Partien nicht ihr volles Leistungsniveau.

Keine leichte Situation also für Coach Schmidt, der jedoch bereits zu Beginn seiner Amtszeit bewiesen hat, dass er Abstiegskampf kann. Als der Schweizer im Februar 2015 zum Cheftrainer gemacht wurde, stand Mainz 05 unter Trainer Kasper Hjulmand noch schlechter da als heute, nämlich nach dem 22. Spieltag auf Platz 14 mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Schmidt reaktivierte die alten Mainzer Tugenden: Alles raushauen und rennen bis zum Umfallen. So führte er das Team gleich zu einem Heimsieg im Derby gegen Frankfurt. Danach ging es Schritt für Schritt aus der Abstiegszone. In seiner zweiten Saison gerieten Schmidt und sein Team nur einmal mal kurz in Abstiegsgefahr. Am 11. Spieltag waren es mal drei Punkte auf den Relegationsplatz. Aber die Saison war ja noch jung, also kein Grund zur Panik. Am Ende war es die erfolgreichste Bundesligarunde der Vereinsgeschichte. Platz fünf und die direkte Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase.

"Die Normalität beibehalten"

Davon sind die Mainzer jetzt weit entfernt. Wie aber rauskommen aus dem Abstiegs-Schlamassel? "Auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht so viel darum kümmern, was außen passiert. Und sehr wichtig, die Normalität beibehalten. Nur so kann man die Mitte halten", meint Schmidt.