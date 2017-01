Fußball | FSV Mainz 05 Rouven Schröder: "Wir müssen wachsam sein"

Beim Vorbereitungsturnier in Düsseldorf hat der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder sein Team ermahnt, wachsam zu sein. Im SWR-Interview sprach er auch über einen möglichen Malli-Ersatz.

Die Sonne Marbellas haben sie jetzt schon ein paar Tage hinter sich gelassen, haben Sie den Kälteschock jetzt schon überwunden? Für uns war es eigentlich kein Schock. Es ist Winter, dann sollen die Temperaturen auch so sein. Und dann ist es auch mal gut, wenn Schnee fällt. Wir wissen es zu schätzen, wenn im Trainingslager die Sonne scheint und es dort optimale Bedingungen sind. Aber dann ist es auch wieder ok, wenn es kalt ist.

Beim Vorbereitungsturnier heute in Düsseldorf ist das Dach ja auch geschlossen. Das macht es einfacher. Welchen Stellenwert hat dieses "Blitzturnier" bei Ihnen? Einen hohen Stellenwert. Es ist prestigeträchtig dabei zu sein. Das ist für uns eine große Ehre mit so guten Mannschaft hier teilzunehmen. Und das Wichtigste ist, dass wir uns hier eine Woche vor dem Start gegen den 1. FC Köln auf hohem Niveau messen können. Das ist zum einen für den Trainer gut, um nochmal die letzten Eindrücke zu gewinnen. Aber auch für die Spieler, die können hier nochmal um einen Stammplatz zu kämpfen.

Sie haben Yunus Malli nach Wolfsburg verkauft. Wie ist der Abgang Ihres besten Torjägers zu verkraften? Sportlich ist das sicherlich ein Verlust, auch dass Christian Clemens weg ist. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen. Das ist wirtschaftlich für den Verein ein wichtiger Schritt. Wir können die Lücke aber erst mal intern schließen. Wir sind absolut überzeugt von unserem Kader. Wir wissen aber auch, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, uns Gedanken zu machen. Und vielleicht können wir Yunus sogar ersetzen. Das machen wir aber in aller Ruhe. Wir wissen genau wie lange die Transferperiode geht und setzen uns da nicht unter Druck.

Wie nah sind Sie denn dran an einer möglichen Verpflichtung?

Das köchelt ja schon die ganze Zeit, wir gucken uns natürlich schon länger um. Es ist jetzt schon ein schönes Gefühl, dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben. Aber immer Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir erst mal, wie sich unsere Mannschaft hier in Düsseldorf so schlägt.