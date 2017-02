Fußball | FSV Mainz 05 Robin Quaison soll sich an die Liga gewöhnen

Robin Quaison kommt als Stammspieler der italienischen Serie A in die Bundesliga. Dort stand der Schwede in bisher 17 Saisonspielen elfmal in der Startformation. Fünf Spiele verpasste der talentierte Offensivmann wegen einer Muskelverletzung, einmal saß er auf der Bank. Quaison erzielte vier Tore in dieser Spielzeit. Das sind genauso viele wie die derzeit besten Mainzer Torschützen Danny Latza und Pablo de Blasis in dieser Saison. Über die Ablösesumme schweigen die beiden Klubs. Schätzungsweise knapp zwei Millionen Euro Ablösesumme dürften von Mainz nach Palermo geflossen sein. Der 23- Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021 in Mainz und hat bereits am Dienstag erstmals mit der Mannschaft trainiert.