Fußball | FSV Mainz 05 Martin Schmidt bekommt eine Job-Garantie

Fünf Niederlagen in Folge und nur das Tor-Verhältnis bewahrt den FSV Mainz 05 aktuell vor dem Relegationsplatz - häufig ein Grund, den Trainer zu wechseln. Aber in Mainz ticken die Uhren anders.

Der FSV Mainz 05 kämpft. Das kann jeder sehen. Allerdings fehlte die oft nötige Portion Glück. Das war beim 0:1 beim SC Freiburg so. Das war auch beim 2:3 gegen RB Leipzig der Fall. Nach 28 Spieltagen stehen die Mainzer mit 29 Punkten auf Tabellenplatz 15 - einen Rang vor dem Relegationsplatz. Da steht der FC Augsburg - auch mit 29 Punkten. Nur dank eines besseren Torverhältnisses steht die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt noch vor den Augsburgern. Die spielen am Sonntag gegen Hertha BSC - auch wenn sie nur einen Punkt holen, ziehen sie an Mainz vorbei.

Und das hat ihm anscheinend den Job gerettet. Denn der FSV Mainz 05 hält trotz fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie an seinem Trainer Martin Schmidt fest. "Wir werden das bis zum Ende mit ihm durchziehen. Wir drehen die Mechanismen um. Jetzt geht es nur vorwärts", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Sonntag nach dem Training. Und Schmidt folgte diesem Ratschlag: "Wir sind alle wahnsinnig enttäuscht, aber jetzt werden wir noch sechs Spiele Vollgas geben. Martin Schmidt hat das einhundertprozentige Vertrauen", sagte Schröder. Schmidt (49) hatte am Sonntagvormittag plangemäß die Einheit am Bruchweg geleitet.