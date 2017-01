Fußball | FSV Mainz 05 Mainz 05 verpflichtet Marin Sverko

Der 18-jährige Linksverteidiger Marin Sverko aus dem Nachwuchsbereich des KSC hatte sich bereits vor zwei Wochen mit Mainz 05 auf einen Wechsel im kommenden Sommer, nach Ablauf seines Vertrages in Karlsruhe, verständigt. Jetzt geht der Transfer früher über die Bühne. Beide Klubs und der Spieler haben sich nun entschieden den Wechsel vorzuziehen. Sverko erhält in Mainz einen Vertrag bis 2021. Wie üblich in der Branche wurde über die Ablöse-Modalitäten von beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Mainz-05-Sportdirektor Rouven Schröder sagt: "Wir freuen uns, dass sich Marin Sverko bereits jetzt Mainz 05 anschließt. So können wir ihn frühzeitig an die Spielweise unserer Mannschaften heranführen."

Marin Sverko freut sich auf seine neue Herausforderung in Mainz. "Mein Ziel ist es in der Bundesliga zu spielen. Ich weiß, dass ich bei Mainz 05 in den nächsten viereinhalb Jahren meine Entwicklungsschritte gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte nun so schnell wie möglich bei Mainz 05 Fuß fassen und freue mich darauf, meinen neuen Verein kennenzulernen", sagte der kroatische U19-Nationalspieler. Marin Sverko wurde in Pforzheim geboren und besitzt sowohl die kroatische wie die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit der U17 spielt er für Kroatien. Bei den KSC-Profis wurde er bisher in der laufenden Saison Zweitligasaison zweimal eingesetzt.